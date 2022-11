Mercato - PSG : Courtisé par Campos, ce compatriote de Neymar est fixé pour son avenir

Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Andrey Santos semble avoir la cote dans l’esprit de Luis Campos comme le10sport.com vous le confiait en juin dernier. Néanmoins, Newcastle aurait fait irruption dans cette opération et compterait bien contrecarrer les plans du PSG. Explications.

Andrey Santos (18 ans) commence à se bâtir une belle réputation dans le championnat brésilien. Convaincant avec Vasco de Gama, le milieu offensif brésilien figure dans les petits papiers de Luis Campos depuis la nomination du Portugais en tant que conseiller football du PSG en juin dernier comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité.

Newcastle ferait d’Andrey Santos sa priorité hivernale

D’après les informations du Northern Echo , Newcastle semblerait être prêt à contrecarrer les plans de Luis Campos et du PSG dans la course à la signature d’Andrey Santos. La cause ? Le média anglais affirme que Santos serait l’une des cibles prioritaires des Magpies pour le mercato hivernal, en quête de pépites et talents du football de demain.

Andrey Santos quittera Vasco de Gama en 2023