Mercato - PSG : Al-Khelaïfi fait une énorme annonce à 4 milliards d'euros

Arthur Montagne

Alors que l'avenir du projet QSI continue de faire parler, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé qu'il était possible que le PSG ouvre son capital à l'arrivée de nouveaux investisseurs et confirme que la valorisation du club est supérieure à 4 milliards d'euros. Mais surtout, le président parisien assure que le Qatar est ambitieux pour l'avenir du club.

Ces derniers jours, plusieurs rumeurs font état de la possible entrée dans le capital de nouveaux investisseurs. L'idée du Qatar serait de se séparer de 10 ou 15% des parts du PSG pour un total avoisinant les 300M€. Et Nasser Al-Khelaïfi confirme la tendance.

«Il y a un intérêt significatif des investisseurs pour le club»

« Il y a un intérêt significatif des investisseurs pour le club et c'est fantastique. Ils veulent avoir des participations minoritaires et nous leur en parlons très ouvertement », lance le président du PSG dans une interview accordée à MARCA , avant de poursuivre.

«La valorisation du club est supérieure à 4 milliards d'euros»