Mercato - PSG : Al-Khelaïfi vend la mèche pour l'avenir de QSI

Arthur Montagne

Depuis quelques jours, les rumeurs concernant l'avenir du Qatar au PSG ont été relancées alors que la Coupe du monde bat son plein. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi s'agace des questions à ce sujet et ne manque pas d'annoncer la couleur concernant les projets futurs de QSI avec le club de la capitale.

Arrivé en 2011 à la tête du PSG par le biais de son fonds d'investissement QSI, le Qatar a permis au club de la capitale d'entrer dans une nouvelle ère. Néanmoins, depuis l'arrivée des Qataris, les rumeurs concernant un retrait de QSI après la Coupe du monde 2022 sont nombreuses. Et cela s'est accentué avec la récente annonce de la possibilité de voir des investisseurs entrer dans le capital.

«Cela me fait rire»

Mais visiblement, ces rumeurs agacent cruellement Nasser Al-Khelaïfi. « Cela me fait rire, je ne sais pas si je dois vraiment répondre à cette question, car cela me semble être une blague, non ? », lance-t-il dans les colonnes de MARCA avant d'annoncer la couleur pour l'avenir du projet QSI.

«Les jours les plus excitants sont encore à venir pour le PSG»