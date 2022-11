Mercato - PSG : Al-Khelaïfi lâche un énorme message sur l'avenir de Mbappé

Arthur Montagne

Toujours annoncé sur le départ, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui au sujet de son avenir. Et pourtant, l'attaquant français a prolongé son contrat en mai dernier jusqu'en 2024 avec une saison supplémentaire en option. Par conséquent, les questions concernant l'avenir de l'ancien Monégasque agacent sérieusement Nasser Al-Khelaïfi.

En mai dernier, Kylian Mbappé prenait tout le monde de court en décidant de prolonger au PSG alors que le Real Madrid était très insistant pour le recruter libre. Et pourtant, son avenir continue à faire parler au point que certaines rumeurs aient circulé concernant le fait qu'il ait déjà réclamé son départ. Une situation qui agace sérieusement Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Kehlaïfi s'agace pour Mbappé

« Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je dois répondre à cette question. Il vient de renouveler son contrat et nous sommes tous heureux. L'équipe n'a pas perdu un seul match de toute la saison, et nous avons déjà atteint 100 matchs d'affilée à guichets fermés... », lance le président du PSG dans une interview accordée à MARCA .

«Je pense qu'il est très bien au PSG»