Mercato - PSG : Un transfert à 5M€ pour 2023 ? La réponse

Thibault Morlain

Aujourd'hui à Sunderland, Edouard Michut a été prêté par le PSG. A noter que le club anglais dispose d'une option d'achat fixée à 5M€. Pour le milieu de terrain, cela pourrait donc se transformer en transfert définitif dans quelques mois. Luis Campos va-t-il alors récupérer un chèque grâce à Michut ?

Face aux promesses non-tenues du PSG lors de sa prolongation, Edouard Michut est donc parti voir ailleurs. Lors du dernier mercato estival, la pépite parisienne a pris la direction de l'Angleterre, posant ses valises à Sunderland. Une opération bouclée dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat à 5M€ pour le transfert de Michut.

Michut bientôt de retour au PSG ?

Dans les semaines à venir, la question sera alors de savoir si Sunderland souhaitera acquérir définitivement Edouard Michut. Cela permettrait au PSG d'enregistrer une rentrée d'argent. Mais pour le moment, on n'en prendrait pas forcément le chemin. Pour Culture PSG , Matty Hewitt, journaliste pour The Chronicle , a assuré : « Comme l’on sait très peu de choses sur les finances du propriétaire Kyril Louis-Dreyfus, il est difficile de se prononcer. Après avoir passé quatre ans dans la troisième division du football anglais, il serait surprenant de voir le club dépenser cette somme pour un joueur qui n'a été rien de plus qu'un joueur marginal jusqu'à présent ».

« Tout cela pourrait changer »