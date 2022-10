Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà les plans du Qatar avec Nasser Al-Khelaïfi

Publié le 21 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Les temps sont durs actuellement pour le PSG. Non pas sportivement, mais pour des raisons extra-sportives. En effet, les polémiques se multiplient autour du club de la capitale, qui est secoué de tous les côtés. De quoi ternir à l'image du Qatar, qui pourrait décider de réagir. Ainsi, il a été question d'un possible départ de Nasser Al-Khelaïfi. A quoi faut-il alors s'en tenir pour le président du PSG ?

Actuel président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi occupe cette fonction depuis 2011 et le rachat du club de la capitale par QSI. Mais voilà que le Qatari fait actuellement face à des moments très compliqués. Impliqué dans certaines polémiques, il doit également en gérer d'autres qui minent l'actualité du PSG. Se retrouvant alors en première ligne, Al-Khelaïfi semble fragilisé. Au point d'être menacé et qu'un départ de son poste de président soit d'actualité ? Dernièrement, l'hypothèse avait été posée sur la table, mais on en serait encore loin...

Al-Khelaïfi en danger ?

Partira ? Ne partira pas ? D'autres ont également démenti un départ imminent de Nasser Al-Khelaïfi de la présidence du PSG. Cela serait d'ailleurs actuellement la tendance actuelle, du moins tant que le Qatari ne sera pas clairement désigné coupable dans les différentes polémiques dans lesquelles il est impliqué. Selon les informations de L'Equipe , Al-Khelaïfi sera maintenu s'il n'a aucun lien avec tout ce qui se passe actuellement. A voir maintenant ce qui arrivera si le cas contraire venait à arriver.

La précision du Qatar