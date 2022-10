Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, polémiques… Le clan Al-Khelaïfi en remet une couche

Publié le 15 octobre 2022 à 11h30

Hugo Chirossel

Entre les envies de départ de Kylian Mbappé et les révélations de Mediapart, le PSG vit des moments agités ces derniers jours. L’entourage de Nasser Al-Khelaïfi est sorti du silence, affirmant que le président parisien était épuisé par toutes les rumeurs autour du club. Malgré tout, l’optimisme serait de mise en interne.

Alors que le Paris Saint-Germain accueillera l’Olympique de Marseille dimanche soir, l’actualité du club parisien a été très mouvementée ces derniers jours. Après les rumeurs concernant les envies de départ de Kylian Mbappé et les révélations de Mediapart , Nasser Al-Khelaïfi est au cœur des polémiques du PSG.

L’entourage d’Al-Khelaïfi sort du silence

Auprès de RMC Sport , l’entourage du président parisien avait réagi vendredi. « Un instant, le président est trop engagé, l'instant d'après il n'est apparemment jamais là. L'instant d'après, Mbappé déménage demain à Liverpool, puis c'est le Real Madrid. C'est peut-être la prochaine Lune. Malheureusement, de temps en temps, nous avons ces attaques, qui prouvent toutes un non-sens complet. Le club continue à gérer ses affaires, l'équipe n'a pas perdu un seul match de la saison, elle n'a jamais été aussi soudée et on ignore l'hystérie », avait confié un proche de Nasser Al-Khelaïfi.

«Le président est épuisé»