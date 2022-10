Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, polémique… Coup de gueule du clan Al-Khelaïfi

Publié le 15 octobre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Actuellement en pleine tourmente entre les révélations de Mediapart ainsi que envies de départ de Kylian Mbappé en raison de ses promesses non-tenues lors du dernier mercato estival, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s’accorde un droit de réponse via son entourage proche.

La semaine a été pour le moins agitée au PSG ! En effet, pris dans de nombreuses polémiques entre les envies de départ de Kylian Mbappé pour des motifs sportifs, auxquels se sont rajoutées les révélations fracassantes de Mediapart , Nasser Al-Khelaïfi se trouve dans la tourmente. Le président du PSG est considéré comme étant le principal responsable de toutes ces nouvelles polémiques pour le moins inédites, et son entourage monte au créneau pour le défendre.

PSG : L'incroyable trahison d'Al-Khelaïfi confirmée, Mbappé enrage https://t.co/zoTHkGvhnp pic.twitter.com/KbRJ14wgtN — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

Le coup de gueule de l’entourage d’Al-Khelaïfi

Interrogée par RMC Sport, une source proche du président du PSG monte au créneau face à toutes ces polémiques : « Un instant, le président est trop engagé, l'instant d'après il n'est apparemment jamais là. L'instant d'après, Mbappé déménage demain à Liverpool, puis c'est le Real Madrid. C'est peut-être la prochaine Lune. Malheureusement, de temps en temps, nous avons ces attaques, qui prouvent toutes un non-sens complet. Le club continue à gérer ses affaires, l'équipe n'a pas perdu un seul match de la saison, elle n'a jamais été aussi soudée et on ignore l'hystérie », indique le clan Al-Khelaïfi.

Le Qatar a déjà tranché pour son avenir