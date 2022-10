Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En pleine crise, le Qatar prend une décision fracassante

Publié le 15 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Rien ne va actuellement au PSG. En effet, les affaires s'enchainent et les nouvelles polémiques ne cessent d'apparaitre. De quoi mettre à mal l'image du club de la capitale, mais aussi celle du Qatar. Se retrouvant alors en première ligne, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et lui aussi au coeur de ces polémiques, voient sa place être remise en question...

Président du PSG depuis 2011 et la prise de pouvoir de QSI, Nasser Al-Khelaïfi est actuellement aux commandes d'un navire qui tangue de tous les côtés. Le Qatari, également concerné par certaines affaires, serait par conséquent fragilisé face aux toutes ces polémiques qui secouent le club de la capitale. Au point alors d'envisager un départ du président du PSG et l'arrivée d'un remplaçant à la tête du club de la capitale ?

Un départ d'Al-Khelaïfi

Ce jeudi, c'est Média Foot qui a évoqué ce possible coup de tonnerre au PSG avec Nasser Al-Khelaïfi qui serait en grand danger. Comme expliqué par le média français, le dirigeant qatari pourrait être sur un siège éjectable et la recherche de son successeur aurait même déjà commencé au Qatar. En effet, du côté de Doha, différents noms auraient été cochés pour venir remplacer Al-Khelaïfi au poste de président. Lesquels ? Aucune piste n'a été avancée, en revanche, ni Arsène Wenger, ni Nicolas Sarkozy, pourtant proches du Qatar, ne seront le prochain président du PSG.

Le Qatar a tranché