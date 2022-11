Mercato - Real Madrid : Ancelotti vise un transfert colossal à 70M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, le Real Madrid a accueilli des joueurs pouvant prendre la succession de Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro au milieu de terrain. Ils se nomment Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni ou encore Federico Valverde. Mais selon la presse étrangère, le club espagnol voudrait s'attacher les services d'un nouveau renfort.

Le milieu de terrain est l'une des grandes forces du Real Madrid. Durant plusieurs années, le trio magique composé de Toni Kroos, de Luka Modric et de Casemiro, a fait les beaux jours du club espagnol. Mais le départ de l'international brésilien à Manchester United a mis fin à cette association. Agés respectivement de 32 et 37 ans, Kroos et Modric pourraient aussi prendre du recul et laisser, peu à peu, la place à la nouvelle vague.

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Perez vise du lourd pour la succession de Benzema https://t.co/9OJld41vMY pic.twitter.com/vmXX6cLzpR — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

Le Real Madrid aurait contacté le Napoli

Ces dernières années, le Real Madrid s'est attaché les services d'Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde pour densifier le milieu de terrain et préparer la suite. Mais comme l'a annoncé Foot Mercato, du sang frais est attendu pour l'été prochain. Les dirigeants merengue ont contacté le Napoli pour se renseigner sur la situation de Stanislav Lobotka, âgé de 28 ans et sous contrat jusqu'en 2025.

L'intérêt du Real Madrid confirmé

Invité de Radio Kiss Kiss, Mirko Calemme a confirmé l'intérêt du Real Madrid pour Lobotka. « Ancelotti l’aime sans aucun doute, c’est un profil qu’ils connaissent très bien au Real Madrid, compte tenu de son passé au Celta Vigo. Lobotka a déjà 28 ans. Cependant, le Real Madrid se concentre sur des jeunes joueurs avec des perspectives » a déclaré le journaliste d 'As .

Un transfert estimé à 70M€