Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre en vue pour une star d'Ancelotti ?

Publié le 18 octobre 2022 à 07h00

Pierrick Levallet

Encore étincelant au Real Madrid, Toni Kroos songe toutefois à se retirer définitivement du football. Le milieu de terrain de 32 ans aurait plusieurs fois évoqué dans le vestiaire son désir de retraite une fois son contrat terminé. Toutefois, l’Allemand devrait attendre un peu avant de prendre sa décision finale. Et le Real Madrid compte respecter le choix de Toni Kroos.

À 32 ans, Toni Kroos se montre toujours indispensable au Real Madrid. L’Allemand l’a d’ailleurs parfaitement montré ce dimanche lors du succès merengue face au FC Barcelone lors du Clasico (3-1). Véritable maître du jeu du Real Madrid, Toni Kroos brille encore sous Carlo Ancelotti. Les supporters, eux, sont totalement envoutés par les qualités du milieu de terrain. Néanmoins, cette saison pourrait bien être la dernière de Toni Kroos sous les couleurs de la Casa Blanca .

Kroos pense sérieusement à la retraite

Selon les informations de Relevo , Toni Kroos aurait plusieurs fois affirmé dans le vestiaire son désir de prendre sa retraite une fois son contrat, qui court jusqu’en juin prochain, expiré. Cela ne daterait d’ailleurs pas de cette saison puisque l’Allemand tenait déjà ce discours lors de l’exercice précédent. Toni Kroos, à l’instar de Zinédine Zidane, voudrait se retirer du football au sommet et partir par la grande porte. « Il veut être celui qui quitte le football et que ce ne soit pas le football qui le quitte... » confie d’ailleurs une source interne du Real Madrid. De son côté, le club madrilène insisterait pour essayer de prolonger Toni Kroos et le convaincre de remettre à plus tard ses envies de retraite. Mais le joueur de 32 ans ne devrait pas se précipiter dans sa décision.

Le Real Madrid va patienter