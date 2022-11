Mercato - Real Madrid : Le prochain gros transfert fixé à 70M€ ?

La rédaction

Alors que le Real Madrid a déjà anticipé l’après Modric – Kroos avec Valverde, Tchouaméni et Camavinga, la Casa Blanca piste désormais Stanislav Lobotka pour densifier son entrejeu. Toutefois, si Perez veut signer le Slovaque, il devra signer un gros chèque.

Casemiro est déjà parti tandis que Kroos (32 ans) et Modric (37 ans) sont vieillissants. Par conséquent, le Real Madrid anticipe son avenir et piste désormais Stanislav Lobotka, qui cartonne depuis le début de saison avec son club du Napoli.

Minimum 60M€ pour Lobokta

Et le Real Madrid est fixé dans ce dossier. Selon les informations de Foot Mercato , Naples aurait défini le prix de son international slovaque entre 60 et 70M€ tandis que sa valeur marchande est estimée à 30M€. Ce dernier est sous contrat jusqu’en 2025, ce qui explique que le montant soit si élevé, pas de quoi freiner le club merengue.

Le Real a déjà contacté Naples

Déjà brillant au Celta Vigo, Lobotka est dans la forme de sa vie à 28 ans du côté de Naples et il contribue largement au début de saison canon de son équipe. Ce dernier pourrait alors densifier l’entrejeu madrilène. Le Real Madrid aurait déjà approché Naples et devrait revenir à la charge cet été face à l’insistance de Carlo Ancelotti. Florentino Perez sait à quoi s’attendre et le Napoli ne risque pas de brader le prix de son joueur.