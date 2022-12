Mercato - PSG : Un coup en or de Campos déjà voué à l’échec ?

Thomas Bourseau

Erik Ten Hag pourrait jouer un rôle phare dans la prolongation de contrat de Marcus Rashford, courtisé par Luis Campos pour un transfert au PSG. Et il semblerait que Manchester United ait tout prévu pour contrer les avances du conseiller football du Paris Saint-Germain.

Marcus Rashford se trouve à un moment charnière de sa carrière. Du haut de ses 25 ans, l’international anglais fait beaucoup parler de lui dans les médias au sujet de son avenir. Pour rappel, le contrat de Rashford prendra fin le 30 juin prochain à Manchester United et le profil polyvalent de l’attaquant des Red Devils plairait à Luis Campos pour le PSG. Déjà en 2021, pour The Transfer Window Podcast, le dirigeant portugais soulignait les qualités de Rashford.

Transferts - PSG : Al-Khelaïfi envoie un énorme message à Campos sur le mercato https://t.co/uXVB9IOmCH pic.twitter.com/mPOrLTl2wx — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Ten Hag veut que Rashford comble le vide laissé par Ronaldo

Bien emballé par l’idée de le faire venir au PSG, Luis Campos pourrait voir Manchester United lui mettre des bâtons dans les roues. Alors que le comité de direction mancunien aimerait trouver un successeur à Cristiano Ronaldo dont le contrat à été rompu le 22 novembre dernier, Erik Ten Hag serait d’avis de faire confiance à Marcus Rashford selon The Athletic.

Le plan de Manchester United est connu