Transferts - PSG : Al-Khelaïfi envoie un énorme message à Campos sur le mercato

Amadou Diawara

Arrivé à la fin de la dernière saison au PSG, Luis Campos a réalisé un recrutement XXL lors du mercato estival, bouclant les transferts de Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et d'Hugo Ekitike. Interrogé sur le travail de son conseiller football, Nasser Al-Khelaïfi s'est totalement enflammé.

Après avoir remercié son directeur sportif Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi s'est attaché les services de Luis Campos, qu'il a engagé en tant que conseiller football. Dès ses premiers mois au PSG, Luis Campos a frappé fort, puisqu'il a réalisé un recrutement estival XXL.

«Honnêtement, c'est top, je suis très heureux»

En effet, Luis Campos a bouclé les transferts de Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et d'Hugo Ekitike lors du dernier mercato estival. Une performance louée par Nasser Al-Khelaïfi.

«On a acheté français, des jeunes (et) on construit aussi pour le futur»