Mercato - PSG : L'énorme annonce d'Al-Khelaïfi sur l'avenir du Qatar

Arthur Montagne

Depuis plusieurs semaines, l'avenir du Qatar au PSG ne cesse d'être commenté. Et pour cause, l'après-Coupe du monde a toujours été une date clé pour le futur du projet QSI dans la capitale. Et les rumeurs ont été alimentées par le fait que le PSG s'apprêterait à ouvrir son capital à d'autres investisseurs. Mais Nasser Al-Khelaïfi se montre catégorique dans ce dossier.

Arrivé en 2011 au PSG, le Qatar n'a jamais caché que la projection portait sur la Coupe du monde, que l'Etat organise en ce moment même. Par conséquent, le futur du projet QSI fait grandement parler puisque la période post-Mondial a toujours été présentée comme cruciale. Et en plus, cela coïncide avec les rumeurs d'une entrée dans le capital d'un fonds d'investissement américain à hauteur de 10 ou 15%. Par conséquent, l'avenir du Qatar ne cesse de faire parler. Mais Nasser Al-Khelaïfi préfère s'amuser des rumeurs.

«Si cette entité peut et veut aider le club à grandir, pourquoi pas ?»

« On m'a demandé hier (jeudi) : ''C'est vrai que vous allez vendre le PSG après la Coupe du monde ?'' J'ai répondu : ''Ah bon, vous me l'apprenez. C'est une breaking news.'' (Rires.) Non, non. Pour l'investissement, si on veut vendre 5, 10, 15%, je ne sais pas. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts. On regarde deux choses. Un investisseur et un partenaire stratégique, et la seconde partie est la plus importante. Si cette entité peut et veut aider le club à grandir, pourquoi pas ? », interroge le président du PSG avant d'être relancé sur la possibilité que le Qatar mette moins d'argent au PSG : « Ce n'est pas mettre plus d'argent ou moins d'argent, mais faire grandir la marque, notre expertise, notre business . »

«Nous sommes ici pour du long terme»