Transferts - PSG : Messi reçoit une première réponse pour son mercato

Thomas Bourseau

Lionel Messi est annoncé du côté de l’Inter Miami pour y vivre son rêve américain ou au Camp Nou pour effectuer son grand retour au FC Barcelone. Néanmoins, aucune de ces deux options seraient probables à l’instant T, contrairement à une prolongation de contrat au PSG.

Après le Mondial du Qatar qui fermera ses portes le 18 décembre prochain, Lionel Messi rentrera à Paris où il pourra enfin se projeter sur la suite de son aventure avec le PSG. Pour rappel, son contrat qui contient une clause qui lui seul peut activer pour le prolonger d’une année supplémentaire, arrivera à expiration en juin prochain. Et bien que le10sport.com vous ait révélé le 20 octobre dernier que Luis Campos et la direction du PSG travaillaient pour sceller l’avenir de Messi, les rumeurs fusent sur son avenir.

Le rêve américain de Messi reporté

Alors qu’il est question de discussions en coulisse entre l’Inter Miami et son père Jorge Messi, l’attaquant du PSG ne serait pas prêt à vivre son rêve américain pour le moment. C’est en effet ce que le journaliste et son biographe Guillem Balague a dernièrement fait savoir sur sa chaîne YouTube . « L’Inter Miami ? Dans le cas de Messi, il n'est pas prêt pour la MLS. Le PSG va lui offrir une année avec une autre ».

Mercato - PSG : La vérité éclate sur le retour de Messi à Barcelone https://t.co/eEbyUw8rjW pic.twitter.com/SfcSWwjAM4 — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Un retour de Messi au Barça peu probable

Qu’en est-il d’un retour de la légende vivante blaugrana du côté du FC Barcelone ? Guillem Balague a dernièrement fait savoir que tout cela n’était que spéculation et qu’un retour de Lionel Messi au Camp Nou n’était pas vraiment d’actualité. « Barcelone n'a proposé aucun contrat, il n'y a pas de stratégie commerciale pour le faire revenir, il n'y a pas de plan financier pour que Messi revienne. Ce ne sont que des mots. Xavi le veut à Barcelone mais ce ne sont que des mots ». Et ce n’est pas Rudy Galetti qui dira le contraire. Le journaliste italien a confié dans la journée de vendredi qu’une telle opération serait à ce jour peu probable. La cause ? Une prolongation de contrat au PSG.

«Après la Coupe du monde, il ira au PSG et signera un nouveau contrat»