 Transferts - OM : Après la blessure d’Harit, Longoria a tranché sur le mercato

Thomas Bourseau

Blessé au genou et indisponible pour les prochains mois, Amine Harit va laisser un vide à l’OM que Pablo Longoria aurait initialement aimé combler avec Ruslan Malinovskyi. Mais finalement, le président de l’OM est revenu sur cette décision pour une raison précise. Explications.

Lors de la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve due à la Coupe du monde du Qatar qui a ouvert ses portes le 20 novembre dernier et qui se déroule jusqu’au 18 décembre prochain, l’OM a perdu Amine Harit. Lors de la victoire de l’Olympique de Marseille face à l’AS Monaco, Harit s’est blessé au genou, s’est depuis fait opéré, et manquera le reste de la saison.

Malinovskyi pour remplacer Harit ?

Homme de confiance d’Igor Tudor à l’OM depuis le début de l’exercice, Amine Harit va laisser un vide conséquent dans le zone de départ du technicien croate de l’OM. De quoi pousser Pablo Longoria à scruter le marché afin de lui trouver un successeur. Et depuis l’été dernier, le président de l’Olympique de Marseille surveillerait l’évolution de la situation de Ruslan Malinovskyi à l’Atalanta.

Mercato - OM : Un joueur du Real Madrid va débloquer un transfert de Longoria https://t.co/tA0UHlgKxP pic.twitter.com/9agTcScPH9 — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Longoria lâche l’affaire pour Malinovskyi