Mercato - ASSE : Perrin se fait refroidir pour le «nouveau Ribéry»

Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs, l’ASSE s’intéresse notamment à Amine Boutrah qui brille en National avec Concarneau, leader du championnat. Avec 7 buts en 12 rencontres, l’attaquant de 22 ans est très demandé sur le mercato mais son entraîneur, Stéphane Le Mignan, ferme clairement la porte à un transfert cet hiver, quitte à prendre le risque de le voir partir libre en fin de saison.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE s'intéresse de près à Amine Boutrah, révélation en National où il a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 12 apparitions. L'attaquant de Concarneau, souvent comparé à Franck Ribéry, est également suivi par Montpellier et Bordeaux. Mais Stéphane Le Mignan, l'entraîneur du leader de National, ne veut pas entendre parler d'un transfert.

EXCLU @le10sport : Bordeaux se mêle à la bataille pour Amine Boutrah (Concarneau)▶️ Très beau dossier pour l’été 2023 puisque le joueur arrive en fin de contrat…▶️ ASSE et Montpellier sur le coup aussihttps://t.co/qcRRTo6sdE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 29, 2022

«La probabilité qu’Amine reste chez nous est très très forte»

« La probabilité qu’Amine reste chez nous jusqu’à la fin de la saison est très très forte. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Il a des clubs qui le suivent mais il y a aucune idée de partir », assure-t-il dans des propos rapportés par Ouest-France .

«On ne va pas s’affoler avec ça»