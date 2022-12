Mercato - OM : Lukaku pourrait plomber une piste XXL de Longoria

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A la recherche de renforts sur le front de l'attaque, l'OM s'intéresserait à Marcus Thuram. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach sera libre de tout contrat en fin de saison et un départ est à l'étude. Cependant, l'Inter Milan serait également sur ce dossier afin d'en faire le potentiel remplaçant de Romelu Lukaku qui ne convainc pas les dirigeants intéristes.

Après avoir fait venir pas moins de onze joueurs l'été dernier, l'OM va de nouveau s'activer sur ce mercato d'hiver. Avec le départ quasi acté de Luis Suarez vers Almeria, le club olympien va chercher à faire venir du renfort en attaque afin d'épauler Alexis Sanchez et Bamba Dieng. Il faudra surtout remplacer Amine Harit, blessé de longue date.

Longoria veut Thuram...

Pour combler les manques dans l'effectif d'Igor Tudor, Pablo Longoria a des idées en tête. L'une d'entre elles mène à Marcus Thuram. Libre de tout contrat à la fin de la saison, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach a tapé dans l'œil du président de l'OM.

... pisté pour remplacer Lukaku !