Mercato - OM : Grande nouvelle pour le transfert de Marcus Thuram

En fin de contrat à l'issue de la saison, Marcus Thuram serait suivi par l'OM qui veut se renforcer en attaque. Aussi pisté par le Bayern Munich, l'international français pourrait voir ses possibilités se réduire. En effet, le club bavarois aurait d'autres priorités au poste de numéro 9 et ne serait plus intéressé par l'attaquant du Borussia Monchengladbach.

Même si Alexis Sanchez réalise un bon début de saison, l'OM entend bien se renforcer en attaque. Avec la grave blessure d'Amine Harit, Igor Tudor aura besoin de renforts et Pablo Longoria compte bien lui offrir, il avait d'ailleurs annoncé que ce serait la priorité pour le mercato d'hiver.

Dans ce secteur, l'OM s'intéresse à Marcus Thuram. L'attaquant du Borussia Monchengladbach est en fin de contrat en juin prochain et il semble parti pour quitter le club allemand. Cependant, sur ce dossier, l'OM devait faire face à la concurrence du Bayern Munich.

Marcus Thuram is no longer an option for FC Bayern. The club considered the name of the Frenchman but decided that he doesn't fit the striker profile they're looking for [Podcast Bayern-Insider, @cfbayern, @altobelli13] pic.twitter.com/JI9e7Smqwv