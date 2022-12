Mercato - OM : Thuram réclame un salaire XXL, Longoria est fixé

Hugo Chirossel

Présent avec l’équipe de France au Qatar, Marcus Thuram ne manque pas de prétendants. L’attaquant âgé de 25 ans serait dans le viseur de Pablo Longoria et arrivera au terme de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach en juin prochain. En revanche, la concurrence et les prétentions salariales de l’international français risquent de compromettre un possible transfert vers l’OM.

Après avoir évolué à Sochaux et à Guingamp, Marcus Thuram a rejoint l'Allemagne et le Borussia Mönchengladbach lors de l’été 2019. L’international français, présent dans le groupe de Didier Deschamps au Qatar, impressionne depuis son arrivée en Bundesliga. Cette saison, il a marqué 13 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Des performances qui attirent forcément l’attention, d’autant plus que sa situation contractuelle est très intéressante pour ses prétendants.

Thuram, le rêve de Longoria

En effet, Marcus Thuram sera libre de tout contrat en juin prochain. Alors qu’il semble plutôt se diriger vers un départ, L’Équipe indiquait récemment que l’OM serait intéressé par son profil. L’attaquant de 25 ans serait même l’un des rêves de Pablo Longoria pour renforcer le secteur offensif d’Igor Tudor. En revanche, les montants évoqués dans ce dossier risquent de compromettre les plans du président marseillais.

En fin de contrat avec Gladbach, le Tricolore est aussi courtisé par Aston Villa, Arsenal ou encore Newcastle sur le marché anglais. Alors que les Allemands pourraient réclamer jusqu’à 20 M€ cet hiver, le joueur attend un salaire autour de 10 M€ par an (hors primes). — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) November 30, 2022

Thuram veut 10M€ par saison