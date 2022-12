Mercato - OM : Le transfert de Gerson va mettre le feu en interne

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après un début de saison plus que difficile avec l’OM, Gerson a demandé son départ à Flamengo. Selon nos informations, le club brésilien proposerait 12M€, un montant inférieur aux exigences de l’OM. Le milieu de 25 ans était attendu pour la reprise mais il ne s’est pas présenté. Une absence qui n’a pas plu aux dirigeants marseillais qui n’ont toujours pas digéré la déclaration de Marcao, père et agent de Gerson.

L’histoire entre Gerson et l’OM semble interminable. Après une première saison pleine de promesses, l’international brésilien a mal vécu le départ de Jorge Sampaoli. Derrière, Igor Tudor est arrivé et la relation entre les deux n’a jamais été simple. Dès le stage de pré-saison en Angleterre, Gerson s’est embrouillé avec son entraîneur et a fini par demander de quitter le rassemblement. Même si le Brésilien a fini par faire son retour dans le onze de l’OM, il n’y sera pas resté bien longtemps.

Période difficile pour Gerson

Peu en vue sur le début de saison, Gerson a perdu sa place et il ne l’a jamais récupéré. Pire, sur les dernières semaines, Igor Tudor ne le faisait même plus entrer en jeu. Une situation que n’a pas supporté Marcao, son père et agent, qui avait donc réclamé le transfert de son fils. « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés », avait lancé le représentant de Gerson dans les colonnes du journal L’Equipe .

EXCLU @le10sport : Flamengo propõe 12 M€ por Gerson, l’OM quer 20 M€.Gerson deveria ficar na OM…https://t.co/rR4RlyTguO — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 30, 2022

Il a séché la reprise

Résultat, l’OM a accepté son départ. Des discussions ont démarré avec Flamengo mais à l’heure actuelle, on est loin d’un accord. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’OM demande 20M€ alors que le club brésilien n’en propose que 12. Gerson était donc attendu à Marseille, ce mercredi, pour la reprise mais il ne s’est pas présenté. Une absence qui devrait lui coûter une amende.

La situation tend tout le monde en interne