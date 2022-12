Mercato - OM : Longoria n’a pas digéré la sortie tonitruante du clan Gerson

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Quasiment plus utilisé par Igor Tudor et en froid avec son entraîneur, Gerson était annoncé sur le départ de l’OM cet hiver. Dans le viseur de Flamengo, l’international brésilien pourrait finalement revenir à Marseille. Une situation délicate puisqu’en interne, le clan Longoria n’aurait pas encore digéré les propos de Marcao, le père et agent de Gerson.

Homme fort de l’OM la saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, Gerson a connu un début d’exercice beaucoup plus compliqué. Rapidement mis de côté par Igor Tudor, l’international brésilien a vu son temps de jeu chuter. Contrairement à l’an dernier, Gerson n’est pas parvenu à inverser la tendance et il se dirigeait donc vers un transfert cet hiver.

Gerson parti pour rester ?

Annoncé dans le viseur de Flamengo, son ancien club, Gerson est à ce jour plus proche de rester à l’OM que de revenir au Brésil. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, la formation brésilienne ne propose que 12M€, un montant encore loin des 20M€ espérés par l’OM.

