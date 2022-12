Gerson, Mbappé, Batlles… Toutes les infos mercato du 1er décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Gerson bientôt sanctionné par l'OM ?

Absent de la reprise de l'entraînement à l'OM mercredi suite à son transfert avorté pour Flamengo, Gerson fait l'objet d'une nouvelle polémique. Selon les révélations de La Provence , le président Pablo Longoria serait très remonté contre le milieu de terrain brésilien, tout comme le directeur sportif Javier Ribalta, et une sanction serait à l'étude en interne. Par ailleurs, l'OM n'aurait toujours pas digéré les sorties médiatiques à charge de la part de Marcao, le père de Gerson.



PSG : Le Real Madrid fixe deux conditions pour Mbappé

La presse espagnole relance le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid ! Selon les révélations de Defensa Central , le club merengue serait bien décidé à revenir à la charge pour l'attaquant du PSG, mais fixe pour cela deux conditions : que Mbappé accepte les règles et ne se sente pas au-dessus de l'institution, mais également qu'il perçoive un salaire beaucoup moins conséquent qu'au PSG, de l'ordre de 15M€ maximum par an.



Batlles est maintenu par l'ASSE