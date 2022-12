Mercato - ASSE : Romeyer prend une décision radicale pour Batlles

Arthur Montagne

Alors que l'ASSE a réalisé une première partie de saison catastrophique et pointe à la dernière place en Ligue 2, l'avenir de Laurent Battles semblait très incertain cet hiver. Néanmoins, Roland Romeyer a décidé de confirmer son coach dans ses fonctions avec l'ambition de rapidement redresser la barre afin d'éviter une nouvelle relégation.

Reléguée en Ligue 2, l'ASSE avec pour ambition de remonter le plus rapidement possible. Mais après une première partie de saison catastrophique, c'est tout l'inverse puisque les Verts sont lanternes rouges et filtre désormais avec le National 1, ce qui serait une catastrophe. Une situation qui a évidemment placé Laurent Battles dans une situation fragile.

EXCLU @le10sport : Bordeaux se mêle à la bataille pour Amine Boutrah (Concarneau)▶️ Très beau dossier pour l’été 2023 puisque le joueur arrive en fin de contrat…▶️ ASSE et Montpellier sur le coup aussihttps://t.co/qcRRTo6sdE — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) November 29, 2022

Batlles confirmé par Romeyer

Néanmoins, selon les informations du Progrès , Roland Romeyer aurait décidé de confirmer Laurent Batlles dans ses fonctions alors que l'ASSE va disputer une série de matches cruciale pour la suite de sa saison. Le technicien dirigera donc la séance pour la reprise de l'entraînement ce jeudi matin.

Un plan d'action assez clair

Afin de redresse la barre, Roland Romeyer s'appuie donc sur un plan très précis qui débutera le 26 décembre avec le match contre Rodez. D'ici là, l'ASSE, qui espère voir débarquer un joker, disputera trois matches amicaux contre Grenoble, Ajaccio et Troyes, les 9, 14 et 17 décembre prochains