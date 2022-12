Mercato : Batlles peut trembler, l’ASSE prépare sa succession !

Arnaud De Kanel

A la tête de l'ASSE depuis la descente du club en Ligue 2 qui a entrainé le départ de Pascal Dupraz, Laurent Batlles voit déjà son avenir s'écrire en pointillés. L'ancien coach de l'ESTAC n'est pas parvenu à redresser le navire vert qui ne cesse de couler. Si rien n'est encore acté, les dirigeants stéphanois pensent à plusieurs noms pour le remplacer.

La descente aux enfers continue pour l'ASSE, bonne dernière de Ligue 2. La situation du club devient de plus en plus préoccupante et elle devrait pousser les dirigeants à agir. Impliqué dans le marasme malgré sa volonté, Laurent Batlles se retrouve en grand danger et pourrait payer les pots cassés d'un recrutement raté et d'une direction complètement largué. Il n'a pas su redresser son équipe et ça pourrait lui coûter cher, à lui mais aussi à l'ASSE.

L'ASSE a dressé une première short-list

Plongée dans le flou le plus total, l'ASSE se sait en danger. La bonne volonté de Laurent Batlles n'y change rien et il pourrait se faire évincer si l'on en croit tous les noms sortis dans la presse récemment pour le remplacer. Le plus prestigieux sans doute, Hervé Renard. D'après les informations de Média Foot , le sélectionneur de l'Arabie saoudite aimerait revenir en Europe et l'ASSE aurait coché son nom. Les dirigeants seraient persuadés que ce serait l'homme idéal pour mener à bien l'opération maintien. Pour L'Equipe , Jean-Marc Furlan serait également un candidat crédible à la succession de Batlles, lui qui avait envoyé l'ASSE en Ligue 2 cet été quand il coachait Auxerre. Ce n'est pas tout puisque le quotidien sportif révèle que Roland Romeyer rêverait de rapatrier Frédéric Antonetti. Enfin, Patrice Garande figurerait également sur la short-list des dirigeants. Avant cela, il faudra licencier Batlles, et ça risque de coûter cher.

Un départ très coûteux