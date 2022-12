Mercato - PSG : Une offre de 35M€ est dégainée pour le «nouveau Neymar»

Pierrick Levallet

À 16 ans, Endrick est déjà convoité par les plus grands clubs d'Europe. La pépite intéresserait notamment le PSG et le Real Madrid. Jusqu'à présent, seule la formation parisienne était passée à l'action pour recruter le jeune attaquant. Mais les Merengue auraient également fait une première offre à Palmeiras pour Endrick désormais.

Il n’a que 16 ans, et il est pourtant convoité par les plus grands clubs européens. Endrick évolue à Palmeiras et il démontre un potentiel absolument incroyable. Les plus grosses équipes du monde en sont conscientes, à l’instar du PSG. Luis Campos aimerait qu’Endrick rejoigne la capitale une fois qu’il aura 18 ans. Et il n’aurait pas attendu bien longtemps pour s’activer sur ce dossier.

Mercato - PSG : Ça s'emballe pour le transfert du «nouveau Neymar» https://t.co/5Rbk0btV1V pic.twitter.com/eOlX4IBb2G — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Le PSG est déjà passé à l’action pour Endrick

Récemment, le père d’Endrick expliquait que seul le PSG était passé à l’action jusqu’à présent. « Le Paris Saint-Germain est le seul club qui a ouvert des négociations avec Palmeiras avec une proposition officielle, dans l’état actuel des choses » expliquait-il au micro de Canal do Nicola . Mais désormais, le club de la capitale ne serait plus le seul.

Le Real Madrid a aussi dégainé

D’après les informations de Rudy Galetti, le Real Madrid serait prêt à accélérer les choses pour le transfert d’Endrick. Florentino Pérez ne voudrait pas voir les autres prétendants du crack de 16 ans lui passer devant et souhaiterait donc passer à la vitesse supérieure dans ce dossier. Le journaliste italien indique même que le Real Madrid aurait dégainé une offre de 35M€ en plus de quelques bonus. De quoi convaincre Palmeiras ? Le PSG est prévenu.