Mercato - PSG : Deux réponses tombent pour le transfert de Mbappé

Thomas Bourseau

Alors qu’il pourrait se retrouver libre de tout contrat à l’été 2024, Kylian Mbappé pourrait être vendu par le PSG contre un chèque légendaire d’après la presse anglaise. Pour ce qui est des options Liverpool et Manchester United, la donne se compliquerait pour Mbappé.

Et c’est reparti pour un tour pour Kylian Mbappé. Bien qu’il ait prolongé son contrat en mai dernier jusqu’en juin 2025, le Français pourrait finalement se retrouver agent libre en juin 2024. En effet, comme The Athleti c l’a confirmé dans la journée de mercredi, l’ultime année du contrat de Mbappé n’est qu’optionnelle et seul le joueur décidera ou non de l’activer. Dans ce cas de figure, il se pourrait alors que le PSG n’ait d’autre choix que de le laisser filer libre en 2024.

Une vente XXL de Mbappé l’été prochain ?

Une situation que les dirigeants du Paris Saint-Germain refuseraient de vivre. D’après The Athletic , on commencerait à prendre sérieusement en considération un transfert de Kylian Mbappé au sein du la direction du PSG pour l’été 2023. Cependant, pas à n’importe quel prix puisque les hauts décideurs du club de la capitale attendraient de réaliser un transfert financièrement parlant légendaire. Ce qui aurait une conséquence énorme sur une éventuelle venue de Mbappé à Liverpool.

Transferts - PSG : Le Real Madrid revient à la charge pour Kylian Mbappé https://t.co/Gg5Evz6VMn pic.twitter.com/JDuAIaGR4k — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Liverpool trop juste financièrement pour le transfert

Le10sport.com vous révélait en avril 2020 que Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant du PSG, avait été contacté par Jurgen Klopp afin de lui présenter le projet sportif de Liverpool. Cependant, et bien que la mère de Mbappé, à savoir Fayza Lamari, affectionne particulièrement les Reds , le club de la Mersey pourrait ne pas pouvoir accueillir Kylian Mbappé. The Athletic explique que Liverpool ne serait pas en mesure de lâcher à nouveau un gros investissement sur le marché après le coup Darwin Nunez. En parallèle, la priorité serait de recruter un milieu de terrain.

United, pas concerné par le dossier Mbappé ?