PSG : Wanda Nara en remet une couche sur sa rupture avec Icardi

La rédaction

Les rebondissements ne s’arrêtent plus dans la relation entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Alors qu’ils avaient officialisé leur séparation, le joueur du PSG, prêté à Galatasaray, s’est récemment affiché en compagnie de son ex-femme et agent. Ce qui pourrait laisser penser qu’ils se sont réconciliés, mais il n’en serait en réalité rien d’après Wanda Nara.

Nouvel épisode dans le feuilleton entre Mauro Icardi et Wanda Nara. Il y a plusieurs semaines, la femme et agent de l’attaquant appartenant au PSG, prêté à Galatasaray, avait officialisé leur séparation. Pourtant, l’Argentin a récemment publié des clichés sur les réseaux sociaux qui pourraient faire penser le contraire.

Mercato : Engagé dans un projet loin du PSG, Campos prévient le Qatar https://t.co/ERPGXTlgnL pic.twitter.com/WaTyvj3OpB — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Mauro Icardi et Wanda Nara aux Maldives

En effet, Mauro Icardi s’est affiché en compagnie de Wanda Nara pendant des vacances aux Maldives. « Elle n'était pas la femme de ma vie, elle était ma vie incarnée en femme. Les histoires de Disney ont également des secondes parties. Je t’aime Wanda », a-t-il déclaré. On pourrait alors s'imaginer que leur relation soit repartie de plus belle.

« Parce que je mentirais »