Mercato - OM : La vérité éclate sur le feuilleton Gerson

Thibault Morlain

Si le mercato n’est pas encore ouvert, le feuilleton Gerson a déjà fait énormément parler. Pas dans les plans d’Igor Tudor à l’OM, le Brésilien souhaitait partir cet hiver. Un transfert à Flamengo était alors évoqué et les deux clubs ont négocié. Cela s’est finalement soldé par un échec. Pour quelles raisons ? le10sport.com vous dit tout sur ce dossier Gerson.

Entre l’OM et Flamengo, les négociations pour le transfert de Gerson se sont finalement soldées par un échec. A ce sujet, Rodolfo Landim, président du club carioca, assurait d’ailleurs récemment : « Nous avons fermé la porte ! Ce n'était pas possible ! C'est trop au-dessus de ce que nous pourrions payer. Je ne sais pas si c'était une stratégie de l'Olympique, mais pour le prix que nous l’avons vendu, nous ne l’achèterons pas. Pour tout ce que Gerson a déjà fait et pour son désir de venir à Flamengo, nous voulons l'avoir au club, mais en ce moment la valeur rend la chose non viable ».

Une différence de 8M€

Pas de transfert donc à Flamengo pour Gerson. Et le10sport.com vous révèle d’ailleurs les coulisses de cet échec pour le joueur de l’OM. Selon nos informations, les deux clubs n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le montant de la transaction. Ainsi, le club carioca n’aurait jamais proposé plus que 12M€ pour son ancien joueur. Problème, du côté de l’OM, Pablo Longoria était intransigeant pour le transfert de Gerson, c’était 20M€ ou rien.

Un départ l’été prochain pour Gerson ?

La balle est donc maintenant dans le camp de Flamengo. La question est de savoir si le club brésilien reviendra avec une offre à la hauteur des 20M€. Cela semble toutefois compliqué. Et pour Gerson, l’avenir pourrait continuer de s’écrire à l’OM, du moins jusqu’à la fin de la saison. Alors qu’un transfert est toujours possible pour le mois de janvier, le Brésilien serait parti pour terminer cet exercice sur la Canebière avant de faire ses valises l’été prochain.