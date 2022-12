Mercato - PSG : Le Real Madrid à l’action pour Mbappé ? Pérez lâche une bombe en interne

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prolongé en mai dernier par le PSG, Kylian Mbappé reste au cœur des rumeurs pour son avenir. Le club de la capitale refuserait de perdre son attaquant en tant qu’agent libre en 2024 et pourrait donc donner son aval pour un transfert dès l’été prochain. Une situation dont pourrait profiter le Real Madrid.

Alors qu’un nouveau bail de trois ans avait été évoqué au moment de l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, ce dernier aurait en réalité prolongé pour deux saisons plus une en option. La situation n’est donc plus la même, et le PSG pourrait se résoudre à vendre son attaquant dès l’été 2023 pour éviter de le voir partir libre l’année suivante.

Le PSG diposé à vendre Mbappé ? Le Real Madrid se tient prêt

Selon The Athletic , les dirigeants du PSG refuseraient en effet de laisser partir Mbappé en tant qu’agent libre à l’été 2024. Un transfert lors du prochain mercato estival serait donc une option envisagée en interne, de quoi offrir une nouvelle fenêtre de tir au Real Madrid.

Pérez reconnaît en interne qu’il n’exclut pas de lancer une nouvelle offensive