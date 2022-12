Mercato - PSG : Le Real Madrid lance son offensive pour le «nouveau Neymar»

Pierrick Levallet

À 16 ans, Endrick a déjà l'Europe à ses pieds. La pépite de Palmeiras est notamment convoité par le PSG, mais aussi le Real Madrid. D'ailleurs, le club madrilène serait en train de sortir le grand jeu pour le recruter. Alors que Florentino Pérez se serait activé auprès de Palmeiras, la direction merengue essayerait également de convaincre Endrick.

Depuis le Brésil, il affole déjà l’Europe. Endrick n’a que 16 ans, et il est déjà dans le viseur des plus grands clubs européens. L’attaquant brésilien est la nouvelle pépite de Palmeiras. Le PSG de Luis Campos lui fait notamment les yeux doux. Le club de la capitale a d’ailleurs fait sa première offre au club brésilien pour recruter Endrick. Mais un autre prétendant est également en train de s'activer sur ce dossier.

Mercato - PSG : Ça s'emballe pour le transfert du «nouveau Neymar» https://t.co/5Rbk0btV1V pic.twitter.com/eOlX4IBb2G — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Le Real Madrid a dégainé 35M€ pour Endrick

Comme le rapporte le journaliste Rudy Galetti, le Real Madrid serait également passé à l’action pour Endrick. Le club madrilène aurait fait une offre de 35M€ en plus de quelques bonus pour convaincre Palmeiras. Souhaitant ne pas voir la concurrence lui passer devant, Florentino Pérez passe à la vitesse supérieure pour le crack de 16 ans. Le Real Madrid va donc accélérer les choses très prochainement. Par ailleurs, le club madrilène tenterait de convaincre le clan de l’attaquant brésilien.

Le Real Madrid sort le grand jeu pour Endrick