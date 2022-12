Mercato : Le Real Madrid veut boucler trois dossiers XXL

Pierrick Levallet

Au Real Madrid, l'effectif se fait de plus en plus vieillissant. Malgré tout, les vétérans madrilènes comme Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos se montrent toujours aussi efficaces. Le Real Madrid voudrait donc qu'ils rempilent pour une année supplémentaire. Et les Merengue auraient un objectif clair en tête avec ces trois dossiers.

Si les résultats suivent, comme le prouve le dernier sacre en Ligue des champions, l’effectif du Real Madrid se fait de plus en plus vieillissant. Karim Benzema arrive sur ses 35 ans, Toni Kroos sur ses 33 et Luka Modric en a déjà 37. Ces trois joueurs sont d’ailleurs en fin de contrat en juin prochain. Mais visiblement, la direction madrilène n’est pas encore prête à tourner la page.

Equipe de France : Les Bleus champions du monde ? Une polémique va éclater avec Benzema https://t.co/p0auBrtNH9 pic.twitter.com/w7ToA76o5v — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Le Real Madrid veut prolonger Benzema, Modric et Kroos

En effet, le Real Madrid compterait prolonger Karim Benzema, Luka Modric et Toni Kroos pour une saison supplémentaire. Si les deux premiers sont plutôt favorables à cette idée, l’Allemand n’a pas encore tranché, lui qui songe également à prendre sa retraite. Côté Real Madrid, l’objectif est clair.

Benzema, Modric et Kroos pour servir d’exemple au Real Madrid