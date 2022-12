Mercato - PSG : Après Messi, Neymar et Mbappé font rêver à Barcelone

Thibault Morlain

Ce n’est pas un secret, le FC Barcelone rêve d’un retour de Lionel Messi. Joan Laporta l’a répété à plusieurs reprises, il va tout faire pour tenter de faire revenir l’actuel joueur du PSG au Camp Nou. Bien évidemment, cela ne déplaira pas à Xavi, qui ne dirait également pas non pour entraîner Kylian Mbappé et Neymar en plus de Messi.

En 2021, la planète football a été secouée par le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. En proie à de grosses difficultés financières, le club catalan n’a pas pu retenir l’Argentin, qui a depuis signé avec le PSG. Mais alors que cela va un peu mieux pour le Barça, Joan Laporta rêve d’un retour de Messi et il y a une opportunité à saisir. En effet, le septuple Ballon d’Or arrive au terme de son contrat avec le PSG. Si Luis Campos veut le prolonger comme le10sport.com vous l’a révélé, rien n’est encore décidé et le FC Barcelone pourrait donc avoir une carte à jouer pour revoir Lionel Messi au Camp Nou.

PSG : Le Qatar rêve d'un projet colossal, il faudra lâcher 200M€ https://t.co/bcTbt56FGl pic.twitter.com/CKcGK0sbIY — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Xavi espère Messi…

Forcément, ce retour de Lionel Messi au FC Barcelone fera un heureux : Xavi. L’actuel entraîneur blaugrana, ancien coéquipier de La Pulga, pourrait donc l’avoir sous ses ordres d’ici quelques mois. Et cela lui ferait le plus grand plaisir. Rapporté par Sport , Xavi a d’ailleurs expliqué à propos de l’actuel joueur du PSG : « Est-ce que j’aimerais entraîner Messi ? Si Messi veut revenir au Barça à un moment donné, c'est sûr, qui n'aimerait pas l'entraîner ? Il est toujours le numéro un ».

… et rêve de Mbappé et Neymar