Mercato - PSG : Messi reçoit un nouvel appel du pied pour son avenir

Alors que son contrat s'achève en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Une prolongation à Paris est clairement envisagée tout comme un départ vers la MLS où l'Inter Miami continue son forcing. Mais du côté du FC Barcelone, le rêve d'un retour de La Pulga existe toujours.

En pleine Coupe du monde, Lionel Messi, déjà auteur de deux buts au Qatar, poursuit sa mission afin de tenter d'emmener l'Argentine le plus loin possible. Néanmoins, rapidement le sujet de son avenir va revenir sur le devant de la scène puisque son contrat au PSG s'achève en juin prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar prépare déjà le terrain pour sa prolongation, mais du côté du FC Barcelone, on continue de rêver à son retour.

«Barcelone et Messi doivent être à nouveau ensemble un jour»

En effet, dans une interview accordée à RAC1 , Jordi Cruyff n'a pas manqué d'afficher sa volonté de voir Lionel Messi revenir au Barça. « Barcelone et Messi doivent être à nouveau ensemble un jour. C'est clair, peut-être après la fin de sa carrière professionnelle... mais le Barça et Messi méritent un dernier câlin, une dernière danse ensemble », assure le directeur sportif du club catalan.

Xavi en rêve aussi