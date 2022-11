Mercato - PSG : Le Real Madrid se prépare pour Mbappé, Klopp a tranché

Thomas Bourseau

Alors qu’il pourrait potentiellement lui rester qu’une seule année de contrat l’été prochain au PSG, Kylian Mbappé ne devrait pas être retenu par ses dirigeants en cas de belle offre de transfert. Le Real Madrid serait prêt à revenir à la charge, mais pour ce qui est de Liverpool, la question financière et les priorités du club de la Mersey compliqueraient l’éventuelle venue de Mbappé.

Entre le PSG et Kylian Mbappé, il se pourrait que le divorce soit acté à l’été 2023 et ce, bien que la prolongation de contrat signée par le joueur ne remonte qu’au 21 mai 2022. La cause ? Il semblerait que Mbappé n’ait finalement accepté de s’engager que pour deux saisons pleines avec le PSG et que l’ultime année du bail, qui court officiellement jusqu’en juin 2025, ne serait qu’optionnelle. The Athletic a expliqué ce mercredi que les dirigeants du PSG refuseraient de laisser partir Mbappé en tant qu’agent libre à l’été 2024, une situation qui forcerait le Paris Saint-Germain à préparer son transfert pour l’été prochain.

Le Real Madrid revient à la charge pour Kylian Mbappé

The Athletic a d’ailleurs fait part d’un transfert qui pourrait potentiellement devenir historique d’un point de vue financier. De quoi permettre à la branche britannique du média de faire un point sur les éventuels points de chute de Kylian Mbappé en cas de vente de la part du PSG. Le Real Madrid serait bel et bien intéressé par l’idée de tenter une quatrième fois sa chance pour Kylian Mbappé.

Liverpool, trop juste financièrement pour Mbappé, priorité à l’entrejeu