Transferts - PSG : Le mercato de Mbappé relancé, le Qatar prépare son transfert

Thomas Bourseau

Après s’être battu pour conserver Kylian Mbappé au PSG malgré l’intérêt du Real Madrid, le comité de direction parisien s’attendrait à devoir livrer une nouvelle bataille en 2023 sur le marché des transferts pour Mbappé. Et cette fois-ci, contrairement à 2021, une vente du Français ne serait pas écartée par les décideurs. Explications.

Le feuilleton Kylian Mbappé semble être reparti de plus belle ces dernières semaines. En effet, le Français s’est plaint à deux reprises de son rôle de pivot en septembre et octobre et aurait un ressentiment envers la direction du PSG de ne pas lui avoir offert un attaquant autour duquel il pouvait tourner comme cela aurait été convenu lors des négociations pour sa prolongation.

Le PSG s’attend à un nouveau feuilleton Mbappé pour 2023

Des rumeurs de départ dès le mois de janvier ont fusées dans la presse dernièrement et il se pourrait que le PSG ne lui ferme pas la porte à un départ, du moins, pas à double tour. Alors que l’accord passé avec le Paris Saint-Germain permettrait à Mbappé d’être maître de son destin à l’été 2024, choisissant ou non d’activer l’option pour l’ultime année de son bail comme The Athletic l’a rappelé ce mercredi, le média britannique explique que certains dirigeants du PSG s’attendraient à ce qu’un marché se développe une nouvelle fois pour Kylian Mbappé en 2023.

Équipe de France : Coup de tonnerre, Kylian Mbappé s’est blessé ! https://t.co/f7CX70CmVf pic.twitter.com/LE9dYK3XY0 — le10sport (@le10sport) November 30, 2022

Kylian Mbappé, pas retenu par le PSG l’été prochain ?