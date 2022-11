Qatar 2022 : Mbappé, Ronaldo... Les stars enflamment la Coupe du monde

Arnaud De Kanel

Si Karim Benzema et Sadio Mané ont déclaré forfait, le Mondial voit ses stars briller. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi répondent présent pour la plus grande compétition de ce sport. Une bonne nouvelle pour tout le monde car du fait de sa programmation inédite, cette Coupe du monde aurait pu décevoir. Fort heureusement, c'est le cas contraire.

La planète football retenait son souffle à l'aube de la Coupe du monde au Qatar. Déjà privé d'Erling Haaland, Riyad Mahrez ou encore Mohamed Salah, tous non-qualifiés, le Mondial a dit adieu à Karim Benzema et Sadio Mané, les deux premiers du dernier Ballon d'Or, pour cause de blessure. L'intérim est parfaitement assuré.

Mbappé brille, Ronaldo bat un record, Messi rassure et Lewandowski débloque son compteur

Les stars de ce Mondial démarrent fort. Très en jambes, Kylian Mbappé a déjà inscrit 3 buts en 2 rencontres avec les Bleus . Depuis le début de la compétition, c'est sans doute le meilleur joueur du tournoi. Il a été élu homme du match à deux reprises. Son idole Cristiano Ronaldo a battu un nouveau record. Quelques mois après être devenu le meilleur buteur de l'histoire en sélection, il est devenu le premier joueur de l'histoire à marquer dans 5 Mondial différents grâce à son but face au Ghana. Il part sur de bonnes bases. Son plus grand rival, Lionel Messi, s'est fait des sueurs froides. Douché d'entrée face à l'Arabie Saoudite où il avait inscrit l'unique but argentin, il a délivré les siens face au Mexique. Buteur par deux fois et passeur décisif, il a lancé son Mondial. Enfin, Robert Lewandowski a débloqué son compteur en Coupe du monde. L'attaquant polonais avait raté un pénalty face au Mexique mais il s'est bien rattrapé en alourdissant la marque face aux Saoudiens.

Leo Messi 🇦🇷 et Kylian Mbappé 🇫🇷 avec leur trophée d’ « homme du match »Hype DÉMENTIELLE✅ pic.twitter.com/4zwVSjn6Ee — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) November 26, 2022

Neymar inquiète, De Bruyne n'y est pas

Tout n'a pas aussi bien démarré pour tout le monde. Pour son entrée en lice, Neymar s'est blessé face à la Serbie. Forfait contre la Suisse, il ne devrait revenir qu'en huitièmes de finale. Kevin De Bruyne n'est pas plus en réussite. Le milieu de terrain de Manchester City galère dans une équipe belge au bord du gouffre. Il devra se réveiller face à la Croatie pour éviter une catastrophe à son pays.