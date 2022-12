Mercato - PSG : Campos peut souffler pour ce transfert à 50M€

Pierrick Levallet

Étincelant avec le PSV Eindhoven avant le début de la Coupe du monde et brillant avec les Pays-Bas au Mondial, Cody Gakpo s’est fait remarquer sur le marché des transferts. L’ailier de 23 ans, estimé à 50M€, serait notamment sur les tablettes de Luis Campos au PSG. Mais récemment, certains échos laissaient entendre une offensive de la part d’un autre club dans ce dossier.

Liverpool va passer à l’action

Comme révélé par Voetbal International , Liverpool devrait passer à l’action prochainement pour le transfert de Cody Gakpo. Le média néerlandais affirmait même qu’une réunion était prévue dans les prochains jours entre les Reds et les agents du joueur de 23 ans. Mais finalement, il n’en serait rien à en croire Fabrizio Romano.

Aucune réunion prévue