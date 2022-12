Mercato - OM : Pour Gerson, c’est terminé… à cause de Tudor !

Arthur Montagne

Très peu utilisé depuis le début de saison, Gerson pourrait bien quitter l’OM cet hiver. Il semblerait que le point de non-retour ait été atteint, notamment à cause d’Igor Tudor qui ne compte pas sur le milieu de terrain brésilien, cadre de Jorge Sampaoli la saison dernière.

Cadre de Jorge Sampaoli, qui avait réclamé son transfert pour plus de 20M€, Gerson est la principale victime de l'arrivée d'Igor Tudor. Le milieu de terrain brésilien ne joue quasiment plus et souhaité quitter l'OM pour retourner pour à Flamengo. Problème, comme révélé par le10sport.com, le club carioca refuse d'offrir plus de 12M€, ce qui bloque son départ. Gerson pourrait donc rester à l'OM, ce qui pose un gros soucis selon Jean-Charles de Bono.

🇫🇷🇵🇱Szczęsny est prêt pour son duel avec Mbappé 👇 pic.twitter.com/bldyiMwm04 — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

«Il y a une cassure avec Tudor»

« Gerson, je pense que c’est un joueur qui a d’énormes qualités. Mais il y a une cassure avec Tudor, et la cassure c’est difficile à un moment de la résoudre. Il sait très bien que s’il revient, il sera pas dans les petits papiers du coach. Imagine que Tudor aujourd’hui il va dire à tout le monde ‘‘je me suis trompé sur Gerson’’ ça m’étonnerait. Est-ce que le joueur va accepter toute ces conditions ? », assure-t-il pour Football Club de Marseille .

«Quand tu as une grosse embrouille entre un entraîneur et un joueur...»