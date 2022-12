Transferts - PSG : Messi affole le mercato, une première réponse tombe

Guillaume de Saint Sauveur

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n’a pas encore tranché pour son avenir. Le FC Barcelone et l’Inter Miami envisagent de le récupérer libre, mais il semblerait que l’attaquant argentin soit encore loin d’avoir pris sa décision à en croire les révélations de son ami, Cesc Fabregas.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi au PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a débuté depuis maintenant plusieurs semaines les négociations avec l’attaquant argentin pour tenter de le prolonger au plus vite, mais le conseiller sportif du PSG n’est pas seul sur le coup puisque le FC Barcelone et l’Inter Miami envisagent également d’attirer Messi.

« Il est focalisé sur la Coupe du Monde »

Interrogé par Foot Mercato, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone Cesc Fabregas, qui connaît très bien Lionel Messi, a évoqué l’intérêt de l’Inter Miami pour le joueur du PSG : « Oui j’ai vu passer cette rumeur ces derniers jours. Pour l’instant il n’y a rien. Comme je l’ai dit, je suis très heureux à Côme dans ce nouveau projet qui est très important pour moi. De son côté, Lionel est focalisé sur la Coupe du Monde et le PSG… », indique Fabregas.

« On ne parle pas de ça »