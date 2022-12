Mercato - PSG : Le Qatar vise un crack, cette star valide le transfert

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG qui rêve déjà de l’attirer dans ses rangs en 2024, Endrick affole le mercato européen puisque les autres cadors se sont également positionnés à son sujet. Et Richarlison, la star actuelle du Brésil, vante les mérites de son jeune compatriote.

Qui est donc Endrick (16 ans), le jeune buteur de Palmeiras qui est d’ores et déjà considéré comme un énorme crack au Brésil ? Le PSG est annoncé sur ses traces et envisage de le recruter lorsqu’il pourra être transféré en Europe à sa majorité, à l’été 2024. En attendant, faut-il vraiment nourrir de grands espoirs en Endrick qui reste relativement méconnu loin de ses bases ?

Richarlison valide déjà Endrick

Richarlison, l’attaquant d’Everton et du Brésil, a vanté les mérites du jeune Endrick en conférence de presse : « Croyez-moi, je peux dire qu'Endrick est impressionnant, il est très fort et talentueux. Il me rappelle Adriano. Je l'ai regardé jouer avec Brasil et Palmeiras ; Je pense que dans deux ans, il arrivera en Europe », lâche Richarlison.

