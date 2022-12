Transferts - PSG : Richarlison valide la nouvelle piste XXL du mercato

La rédaction

À seulement 16 ans, la jeune pépite brésilienne Endrick agite toute la planète football. En effet, l'attaquant de Palmeiras est déjà courtisé par les plus gros cadors européens. Dans la course, le PSG semble même être en pole position selon les récentes déclarations du père du joueur. Pour son compatriote Richarlison, le club de la capitale a raison de s'intéresser à ce prodige qu'il compare notamment à Adriano.

Le Brésil regorge de talents offensifs. En ce moment, c'est le jeune joueur de 16 ans Endrick qui fait parler de lui. L'attaquant de Palmeiras est dans les petits papiers du Real Madrid, Barcelone ou encore le PSG. Egalement très performant durant ce Mondial, son compatriote Richarlison est dithyrambique au sujet du prodige. Pour le joueur des Spurs, Endrick va rapidement exploser en Europe.

Richarlison valide Endrick

Auteur d'un doublé face à la Serbie, Richarlison est le numéro 9 préférentiel de Tite pour cette Coupe du monde. En conférence de presse, le joueur de Tottenham a été interrogé sur son cadet qui agite déjà toute l'Europe : « Croyez-moi, je peux dire qu'Endrick est impressionnant, il est très fort et talentueux » a balancé le joueur de 25 ans qui n'a pas hésité à comparer le prodige à une ancienne gloire brésilienne.

«Il me rappelle Adriano»