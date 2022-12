Mercato - OM : Mandanda est parti, le vestiaire valide son successeur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Titulaire indiscutable depuis le départ de Steve Mandanda l’été dernier, Pau Lopez s’est définitivement imposé à l’OM. Très performant, l’international espagnol enchaîne les bonnes prestations, de quoi récolter les compliments de certains de ses coéquipiers dont Leonardo Balerdi et Valentin Rongier, son capitaine.

Lorsque Pau Lopez a signé à l’OM à l’été 2021, Steve Mandanda savait qu’il serait mis en concurrence. Dès le retour de blessure de l’Espagnol, le légendaire gardien marseillais a perdu sa place. Même s’il avait retrouvé du temps de jeu en fin de saison, Mandanda a préféré prendre la direction du Stade Rennais.

Pau Lopez fait l’unanimité dans le vestiaire

Une aubaine pour Pau Lopez qui est désormais est le numéro 1 définitif au poste. Très bon depuis le début de la saison, l’international espagnol se sent bien à l’OM et cela se voit vu les commentaires de ses coéquipiers. « L’an passé il a beaucoup joué alors qu’il était en concurrence avec Steve qui est une légende à Marseille. J’adore la personne qu’il est, il ne créé jamais de problème. Il est en train de réaliser une très belle saison et je suis content car il le mérite », admet Leonardo Balerdi dans l’émission Objectif Match .

« Il montre l’exemple dans le vestiaire »