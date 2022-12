Mercato : Après Mbappé et le PSG, un nouvel échec XXL est révélé dans l’opération Tchouameni

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il sortait d’une excellente saison avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouameni a pris la direction du Real Madrid lors du dernier mercato estival. Le PSG et Liverpool étaient également annoncés sur les traces du milieu de terrain, tandis que le FC Barcelone aurait aussi pu avoir sa chance, grâce à Cesc Fabregas.

Impressionnant avec l’AS Monaco la saison dernière, le départ d’Aurélien Tchouameni faisait peu de doute lors du mercato estival. Convoité notamment par le PSG, le milieu français a préféré rejoindre le Real Madrid, et ce malgré le travail de persuasion de Kylian Mbappé, qui a pour sa part prolongé avec l’écurie parisienne. « Pendant la sélection de juin, où c'était acté qu'il allait rester, il me chambrait avec « Presko » (Presnel Kimpembe) : « Allez, faut que tu viennes aussi ! » Mais mon choix était fait depuis longtemps », confiait récemment l'ancien monégasque dans France Football . Alors que Liverpool était également annoncé sur ses traces, Aurélien Tchouameni aurait pu aussi rejoindre le FC Barcelone, sur recommandation d’un certain Cesc Fabregas.

Equipe de France : Deschamps décrypte ses choix improbables contre la Tunisie https://t.co/2puxTYBdfu pic.twitter.com/i4666SQWY2 — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

« Oui, c’est vrai que j’ai parlé d’Aurel au Barça »

C’est en tout cas ce que révèle le milieu espagnol dans un entretien accordé à Foot Mercato ce jeudi. « Oui, c’est vrai que j’ai parlé d’Aurel au Barça. Ils voulaient commencer à préparer la succession de Sergio Busquets et c’était pour moi le joueur parfait. Mais c’était à un moment où le Barça manquait d’argent et je crois qu’ils n’avaient pas pu offrir plus de 40 M€. Il a signé depuis au Real pour 100 M€, il y est titulaire et est devenu indispensable à l’Equipe de France. Pour moi, Aurélien n’a pas de limite », confie Fabregas.

« J’ai rapidement vu qu’il n’était pas un joueur comme les autres »