Mercato - OM : Longoria se voit offrir le successeur de Mbemba

L’été dernier, l’OM a frappé très fort en recrutant Chancel Mbemba qui était libre de tout contrat. Et l’ancien défenseur du FC Porto brille depuis ses premiers pas à Marseille. Néanmoins, Pablo Longoria se voit proposer l’opportunité de recruter un joueur capable de lui succéder, à savoir Willer Ditta.

Parmi les belles affaires réalisées par Pablo Longoria, Chancel Mbemba se place tout en haut de la liste. Arrivé libre l'été dernier en provenance du FC Porto, le solide défenseur central s'est imposé comme le patron à Marseille. Néanmoins, Pierre Gerbeaud qui travaille pour Lucarne Opposée depuis la Colombie, glisse le nom d'un autre défenseur central à l'OM.

Mercato - OM : Après ce transfert à 8M€, Longoria a prévu son prochain coup https://t.co/kZH50oVffq pic.twitter.com/7oSXnyelR3 — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Willer Ditta est conseillé à l'OM

« Willer Ditta c’est un colombien qui a vraiment explosé cette année en défense centrale. Il est assez jeune, il a moins de 25 ans. Il était prêté par l’Atletico Junior à Newell’s avec une option d’achat, il a été formé à Baranquilla parce que les deux clubs sont partenaires. Newell’s a levé l’option d’achat qui était à 700 000 euros donc c’est pas le club le plus riche d’Argentine donc si il y a une offre qui arrive à 4, 5 ou 6 millions d’euros, ils peuvent le vendre. C’est un droitier qui a joué axial gauche mais qui peut aussi jouer axial droit.On est sur un profil très fin techniquement, il peut marquer des buts : je l’ai déjà vu remonter le ballon et il fait un petit piquet c’était assez exceptionnel mais on est plus sur un profil un petit peu hybride entre Balerdi et Gigot. Il est très dur très solide, très bon de la tête : dans le jeu aérien il a marqué deux ou trois buts cette saison en Argentine », assure-t-il pour Football Club de Marseille .

«Ce serait une belle pioche»