Mercato - OM : Longoria répare son erreur, il boucle un transfert à 8M€

Amadou Diawara

Arrivé l'été dernier pour environ 10M€, Luis Suarez est un véritable flop de l'OM. Pour réparer son erreur, Pablo Longoria serait sur le point d'envoyer l'attaquant colombien vers Almeria. En effet, le président de l'OM aurait trouvé un accord avec le club espagnol pour un prêt avec une obligation d'achat, sous condition, d'environ 8M€.

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria aurait déboursé environ 10M€ pour boucler le transfert de Luis Suarez, qui arrivait de Grenade. Alors que l'international colombien a totalement manqué ses débuts à l'OM, le président marseillais aurait déjà trouvé le moyen de s'en débarrasser.

Luis Suarez prêté avec obligation d'achat à Almeria

Selon les informations de Relevo , divulguées par Matteo Moretto ce jeudi, Pablo Longoria aurait bouclé le départ de Luis Suarez. En effet, le président de l'OM aurait trouvé un accord avec Almeria pour un prêt avec obligation d'achat de l'attaquant de 25 ans. Une option qui s'activera automatiquement en cas de maintien en Liga du club espagnol.

Un transfert à 8M€ en cas de maintien d'Almeria en Liga