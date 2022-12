Transferts - PSG : Une fleur de Ronaldo pour Campos sur le mercato ? La réponse

Thomas Bourseau

Depuis le mois d’août dernier, Luis Campos semblerait s’être lancé sur les traces de Marcus Rashford. Et alors que Cristiano Ronaldo aurait pu faire une fleur au conseiller football du PSG grâce à son départ de Manchester United dans ce dossier, la continuité de Rashford chez les Red Devils semblerait être certaine.

Depuis le départ d’Arnaud Kalimuendo du côté du Stade Rennais en août dernier, Luis Campos cherche à attirer un attaquant au PSG à la demande de Christophe Galtier. L’entraîneur du PSG affirmait dans la foulée du transfert de Kalimuendo qu’il aimerait avoir une cartouche supplémentaire à sa disposition en attaque.

Luis Campos serait sur les rangs pour Marcus Rashford

Comme L’Équipe et RMC Sport le révélaient à l’époque, Luis Campos avait coché deux noms sur sa short-list. En effet, le conseiller football du PSG aurait fait de Rafael Leao et de Marcus Rashford deux pistes sérieuses pour son mercato.

Le départ de Ronaldo ne va rien changer pour Rashford