Mercato - PSG : Mbappé brille au Qatar, le feuilleton sur son transfert relancé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Depuis le début de la Coupe du monde, Kylian Mbappé est sans aucun doute le joueur français le plus impressionnant. Avec trois buts en autant de matchs, l’attaquant du PSG est le meilleur buteur de ce Mondial. De quoi convaincre le Real Madrid de retenter sa chance ? Avec les pépins physiques de Karim Benzema, le club madrilène pourrait succomber à la tentation.

Et si le feuilleton Kylian Mbappé repartait de plus belle ? Même s’il a prolongé au PSG l’été dernier, l’attaquant de l’équipe de France aurait déjà demandé à quitter le club de la capitale. Un différend avec le PSG qui, selon nos informations exclusives, serait financier. Résultat, Kylian Mbappé aurait demandé son transfert, reste à savoir pour aller où. Logiquement, la rumeur Real Madrid a fait son retour mais le club madrilène va t-il se lancer une fois de plus dans ce dossier après le douloureux échec de l’été dernier ?

Le Real Madrid prêt à retenter sa chance ?

Pourquoi pas ! Vu la Coupe du monde que réalise Kylian Mbappé jusque là (déjà trois buts), le Real Madrid a forcément pensé à se positionner sur le numéro 7 du PSG. Le champion du monde 2018 cartonne pendant que Karim Benzema, la vedette du Real Madrid, continue de récupérer de sa blessure. Un contraste important qui pourrait pousser le club de la capitale espagnole à retenter sa chance avec Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Courtisé par Campos, il ouvre la porte à deux concurrents XXL https://t.co/GUlmExSSCh pic.twitter.com/wGMKFQwZnc — le10sport (@le10sport) December 2, 2022

Mbappé pour remplacer Benzema