PSG : Mbappé, Neymar, Messi... Le mea culpa surprenant d'Al-Khelaïfi

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi affichent une forme étincelante. Toutes les planètes semblent donc être alignées pour que le PSG puisse enfin remporter sa première Ligue des Champions. Interrogé sur le sujet, Nasser Al-Khelaïfi a préféré calmer le jeu, avant de faire son mea culpa concernant la C1.

Depuis le lancement de la saison 2022-2023, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi enchainent les performances XXL. De bon augure pour le PSG qui rêve toujours de remporter sa toute première Ligue des Champions.

Al-Khelaïfi ne veut plus brûler les étapes

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Nasser Al-Khelaïfi a préféré ne pas s'enflammer concernant la Ligue des Champions, avant de faire son mea culpa. En effet, le président du PSG regrette d'avoir affiché avec insistance sa volonté de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles .

«Ce n'est pas une honte de dire qu'on a fait des erreurs»